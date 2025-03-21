"Юнайтед" вернется за Брантэуйтом

"Манчестер Юнайтед" собирается предпринять новую попытку заполучить защитника "Эвертона" Джаррада Брантуэйта.

Брантуэйт находится на радаре у "Юнайтед" более года, но прошлым летом "красные дьяволы" оказались не готовы заплатить 70 миллионов фунтов, в которые "ириски" оценили Джаррада.



Тогда "Юнайтед" укрепил центр обороны Маттейсом Де Лигтом и Лени Йоро, в январе добавив Эйдена Хевена, однако клуб с "Олд Траффорд" по-прежнему хочет Брантуэйта.



Более того, как утверждает The Sun, "Юнайтед" сделал Брантуэйта своей приоритетной целью на лето и готов заплатить свыше 50 млн. фунтов за 22-летнего англичанина.



Однако Брантуэйт будет готов рассмотреть "Юнайтед", только если подопечные Рубена Аморима квалифицируются в Лигу Чемпионов, а для этого им нужно выиграть Лигу Европы.



Конкурентом "Юнайтед" в борьбе за Брантуэйта является "Тоттенхэм", который тоже продолжает выступление в Лиге Европы.