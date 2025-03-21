Конате травмировался в матче за сборную Франции

Защитник "Ливерпуля" Ибраима Конате получил травму в матче за сборную Франции.

В прошлое воскресенье, когда "Ливерпуль" проиграл "Ньюкаслу" в финале Кубка Лиги, Конате был заменен уже на 57-й минуте. Участие Ибраимы в матче на Уэмбли" изначально было под вопросом из-за проблем, возникших у 25-летнего защитника против ПСЖ в Лиге Чемпионов пятью днями ранее.



Несмотря на все это, главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не только вызвал Конате, но и выпустил Ибраиму в стартовом составе на матч Лиги Наций против Хорватии в четверг вечером.



Этот проигранный командой Дешама матч (2:0) был завершен для Конате в перерыве, и если верить официальному аккаунту французской сборной в твиттере, замена Ибраимы была обусловлена травмой, характер которой неясен.



Как напоминает Liverpool Echo, в этот международный перерыв "Ливерпуль" уже лишился полузащитника Райана Гравенберха, который досрочно покинул расположение сборной Голландии и присоединился к Джо Гомесу, Тренту Александер-Арнольду, Конору Брэдли, Тайлеру Мортону в лазарете "красных".