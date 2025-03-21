Анонс матча Англия — Албания

В пятницу вечером сборная Англии возьмет старт в отборе к Чемпионату Мира 2026 года, сыграв дома против Албании.

Матч на "Уэмбли" против албанцев ознаменует начало новой эры для английской сборной, и дело не только в том, что это будет новый цикл отбора к большому турниру.



Матчем против Албании Томас Тухель дебютирует в качестве главного тренера англичан. Еще в октябре, во время своей презентации, немецкий специалист сразу же обозначил цель выиграть Чемпионат Мира в следующем году.



Соперниками англичан по отборочной Группе K являются Сербия, Албания, Латвия и Андорра. Уровень этих команд таков, что большинство матчей станут для Тухеля смотринами игроков и отработкой игровых шаблонов.



"Думаю, у нас так много атакующих игроков, что мы должны играть первым номером. Думаю, у нас много вингеров, которые лучше всего, когда играют по флангам".



Мы хотим использовать сильные качества игроков там, где они привыкли играть и где они могут выражать себя", — сообщил Тухель.



- Англия занимает четвертое место в рейтинге сборных ФИФА, тогда как Албания находится на 65-й строчке.



- Албанцы никогда не выигрывали матч соревновательного характера против сборной из топ-10 рейтинга ФИФА (2 ничьи, 17 поражений), но в июне 2015 победили французов в товарищеской встрече (1:0).



- Англия выиграла все шесть встреч с албанцами, пропустив лишь один гол.



- Все 10 предыдущих постоянных тренеров сборной Англии неизменно выигрывали свой первый матч с "тремя львами".



- Джуд Беллингем может побить рекорд Уэйна Руни по количеству матчей за сборную Англии в возрасте не старше 21 года.



Помимо Дэна Берна и Майлса Льюис-Скелли, которые были впервые вызваны в сборную Англии, у Тухеля есть Джеймс Траффод и Джарелл Куанса, которые тоже не имеют опыта выступлений за национальную команду. Игроки вроде Джордана Хендерсона и Маркуса Рэшфорда жаждут получить шанс восстановить свою международную карьеру. Коул Палмер не смог откликнуться на вызов, оставшись в "Челси" на лечение.



Чемпионат Мира 2026 года. Отборочный турнир. Группа K

Сборная Англии — сборная Албании

Лондон. Стадион "Уэмбли". 22:45 Онлайн-трансляция Прогноз