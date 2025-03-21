Терри считает, что "Челси" в трех-пяти годах от борьбы за титул
Бывший капитан "Челси" Джон Терри считает, что команда Энцо Марески находится в трех-пяти годах от борьбы за титул Премьер-Лиги.
Последний раз "Челси" выигрывал титул в 2017 году, и то был финальный сезон Терри на "Стэмфорд Бридж".
"Челси" затеял масштабную перестройку с приходом новых владельцев в 2022 году, и Терри считает, что этот процесс далек от завершения.
"Что касается нашего положения 20 лет назад, то сейчас мы не в том положении. Мы в переходном периоде".
"Будучи бывшими игроками и фанатами, нам нужно быть очень терпеливыми с этим. Я специально употребил слово "очень", потому что мы в трех-пяти годах от борьбы за титул Премьер-Лиги, по моему мнению".
"Но это процесс, как ему всегда и положено быть. Когда подписываешь молодых игроков — а мы немного лишились опыта с уходом Тиаго Силвы и парней до него, — это всегда процесс".
"Даже на старте сезона, когда все складывалось хорошо, я ожидал небольшого спада от этих игроков — чисто из-за дефицита опыта и проведенных матчей".
"Поэтому мне комфортно, в каком направлении мы движемся", — цитирует Терри Daily Mail.
21.03.2025 00:05
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