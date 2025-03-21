Терри считает, что "Челси" в трех-пяти годах от борьбы за титул

Джон Терри Бывший капитан "Челси" Джон Терри считает, что команда Энцо Марески находится в трех-пяти годах от борьбы за титул Премьер-Лиги.

Последний раз "Челси" выигрывал титул в 2017 году, и то был финальный сезон Терри на "Стэмфорд Бридж".

"Челси" затеял масштабную перестройку с приходом новых владельцев в 2022 году, и Терри считает, что этот процесс далек от завершения.

"Что касается нашего положения 20 лет назад, то сейчас мы не в том положении. Мы в переходном периоде".

"Будучи бывшими игроками и фанатами, нам нужно быть очень терпеливыми с этим. Я специально употребил слово "очень", потому что мы в трех-пяти годах от борьбы за титул Премьер-Лиги, по моему мнению".

"Но это процесс, как ему всегда и положено быть. Когда подписываешь молодых игроков — а мы немного лишились опыта с уходом Тиаго Силвы и парней до него, — это всегда процесс".

"Даже на старте сезона, когда все складывалось хорошо, я ожидал небольшого спада от этих игроков — чисто из-за дефицита опыта и проведенных матчей".

"Поэтому мне комфортно, в каком направлении мы движемся", — цитирует Терри Daily Mail.


Метки Премьер-Лига, Терри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.03.2025 00:05

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Последние комментарии:




  1. tihinya-moiyobir 21.03.2025 01:06 # tihinya-moiyobir
    Если грельщик унитазов имеет ввиду чемпионшип, то по факту уехехехехехехехехе

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  2. gameboy 21.03.2025 01:01 # gameboy
    Световых*

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  3. ganinilyha 21.03.2025 00:38 # ganinilyha
    Не лукавь, в 10

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