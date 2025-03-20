"Борнмут" собирается выкупить Кепу

"Борнмут" собирается выкупить голкипера Кепу Аррисабалагу у "Челси" после окончания аренды.

Этот сезон Кепа проводит за "Борнмут" на правах аренды из "Челси". 30-летний испанец утвердился первым номером команды Андони Ираолы, сыграв 22 матча в Премьер-Лиге.



Приближение конца сезона подталкивает "Борнмут" к решению насчет Аррисабалаги, и The Telegraph утверждает, что "вишенки" готовы сохранить Кепу.



У Аррисабалаги остается только один год по контракту, поэтому "Челси" удастся вернуть лишь долю от тех 71.6 млн. фунтов, за которые Кепа был куплен у "Атлетика" в 2020 году, став самым дорогим голкипером в мире.



Постоянный трансфер в "Борнмут" был бы сопряжен для Кепы с понижением зарплаты, что тоже найдет отражение на трансферной стоимости игрока.