"Борнмут" собирается выкупить Кепу

Кепа Аррисабалага "Борнмут" собирается выкупить голкипера Кепу Аррисабалагу у "Челси" после окончания аренды.

Этот сезон Кепа проводит за "Борнмут" на правах аренды из "Челси". 30-летний испанец утвердился первым номером команды Андони Ираолы, сыграв 22 матча в Премьер-Лиге.

Приближение конца сезона подталкивает "Борнмут" к решению насчет Аррисабалаги, и The Telegraph утверждает, что "вишенки" готовы сохранить Кепу.

У Аррисабалаги остается только один год по контракту, поэтому "Челси" удастся вернуть лишь долю от тех 71.6 млн. фунтов, за которые Кепа был куплен у "Атлетика" в 2020 году, став самым дорогим голкипером в мире.

Постоянный трансфер в "Борнмут" был бы сопряжен для Кепы с понижением зарплаты, что тоже найдет отражение на трансферной стоимости игрока.


Метки Аррисабалага, Борнмут, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.03.2025 23:00

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Последние комментарии:




  1. narcot 20.03.2025 23:17 # narcot
    лариса > де гей

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  2. ganinilyha 20.03.2025 23:13 # ganinilyha
    Лучше уж Кепу вернуть, чем на этих е6аклаков смотреть

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