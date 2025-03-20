"Вилла" заинтересована в Фелише

"Астон Вилла" заинтересована в приобретении нападающего Жоау Фелиша, который принадлежит "Челси".

Проведя в "Челси" вторую половину сезона 2022/23 на правах аренды из "Атлетико", прошлым летом Фелиш вернулся на "Стэмфорд Бридж", но уже по постоянному трансферу стоимостью 46 миллионов фунтов.



Дефицит игрового времени в Премьер-Лиге заставил Фелиша отправиться в аренду в "Милан" в зимнее трансферное окно, однако в Италии Жоау тоже не обрел счастья.



Фелиш отличился уже в своем дебюте за "Милан", однако развить этот успех не смог, став мишенью для местных медиа и болельщиков. "Россонери" уже решили, что в конце сезона вернут 25-летнего португальца в "Челси".



Однако главный тренер "Виллы" Унаи Эмери уверен, что ему по силам реабилитировать карьеру Фелиша, который некогда считался одним из ярчайших талантов в Европе.



"Челси" открыт к расставанию с Фелишем грядущим летом и в идеале хотел бы сразу продать Жоау, вернув свои инвестиции в игрока, но вариант с арендой тоже возможен, сообщает TEAMtalk.



Проблемой к переезду Фелиша на "Вилла Парк" может стать внушительная зарплата Жоау, особенно с учетом того, что бирмингемский клуб также обдумывает выкуп арендуемых Марко Асенсио и Маркуса Рэшфорда.