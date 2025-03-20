Кейн был удивлен назначением Тухеля в сборной Англии

Капитан сборной Англии Харри Кейн признался, что был удивлен назначением Томаса Тухеля на должность главного тренера "трех львов".

Лишь в прошлом сезоне Тухель тренировал Кейна в "Баварии", а теперь Томас и Харри будут работать в сборной Англии.



Кейн признается, что считал Тухеля клубным тренером, однако Харри рад воссоединению с бывшим наставником "Челси" и ПСЖ.



"Если честно, я был удивлен. Я не ожидал этого. Полагаю, я просто не представлял его в роли тренера сборной. Но когда об этом было объявлено, я испытал восторг".



"Для меня было удовольствием работать с ним в прошлом году. Я знаю, что он может дать команде вроде нашей".



"Мы вместо только несколько дней, но он не разочаровал. Он привнес ровно то, на что я и рассчитывал".



"Сбор за сбором он будет осваиваться, а мы будем узнавать его лучше и прибавлять. Но в конце концов все сводится к созданию команды на следующий год", — цитирует Кейна Sky Sports.