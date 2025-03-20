"Ливерпуль" вступил в борьбу за Хейсена

Дин Хейсен "Ливерпуль" присоединился к числу претендентов на защитника "Борнмута" Дина Хейсена.

19-летний Хейсен заслужил высочайшие оценки своей не по годам зрелой игрой в этом сезоне, за что даже был отмечен первым в своей карьере вызовом в сборную Испании в этот международный перерыв.

Согласно слухам в испанской прессе, Хейсен возглавляет шорт-лист трансферных целей "Реала" на грядущее лето. Дина сватают и в другие гранды, включая его бывший клуб "Ювентус".

По информации talkSPORT, теперь свой интерес к Хейсену проявил "Ливерпуль", который до сих пор не уладил вопрос с будущим своего капитана Виргила Ван Дейка.

Козырем "Ливерпуля" в борьбе за Хейсена может стать спортивный директор "красных" Ричард Хьюз, который только прошлым летом перешел из "Борнмута".

Добавим, контракт Хейсена предусматривает отступные в 50 миллионов фунтов, поэтому "Борнмут" может быть бессилен помешать уходу своей восходящей звезды.


Метки Борнмут, Ливерпуль, Хейсен

Автор mihajlo   

Дата 20.03.2025 20:00

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