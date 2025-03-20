Тухель раскритиковал игру англичан при Саутгейте

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель раскритиковал игру "трех львов" при своем предшественнике Гарете Саутгейте.

Прошлым летом англичане под руководством Саутгейта достигли финала Евро-2024, где были биты Испанией.



На протяжении всего пути к финалу англичан критиковали за невыразительную игру, и в преддверии своего дебюта Тухель заявил, что разделяет эту точку зрения.



"Был ли у Англии выраженный игровой стиль в прошлом? Нет, не прошлым летом".



"Им не хватало индивидуальности, ясности, ритма, отработанных шаблонов, а игроки не обладали свободой, не выражали себя, не были голодными".



"По моим наблюдениям, они больше боялись вылететь с турнира, нежели играли с интересом и желанием побеждать", — сообщил Тухель ITV.