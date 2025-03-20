Тухель раскритиковал игру англичан при Саутгейте

Томас Тухель Главный тренер сборной Англии Томас Тухель раскритиковал игру "трех львов" при своем предшественнике Гарете Саутгейте.

Прошлым летом англичане под руководством Саутгейта достигли финала Евро-2024, где были биты Испанией.

На протяжении всего пути к финалу англичан критиковали за невыразительную игру, и в преддверии своего дебюта Тухель заявил, что разделяет эту точку зрения.

"Был ли у Англии выраженный игровой стиль в прошлом? Нет, не прошлым летом".

"Им не хватало индивидуальности, ясности, ритма, отработанных шаблонов, а игроки не обладали свободой, не выражали себя, не были голодными".

"По моим наблюдениям, они больше боялись вылететь с турнира, нежели играли с интересом и желанием побеждать", — сообщил Тухель ITV.


Метки Саутгейт, сборная Англии, тренеры, Тухель

Автор mihajlo   

Дата 20.03.2025 19:00

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  1. apl-nash 20.03.2025 19:09 # apl-nash
    Фриц правильно меркует, с Саутгеем только зря время потеряли

    (ответить)

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