Райя: "Завоевание "Арсеналом" трофеев — вопрос времени"

Голкипер "Арсенала" Давид Райя уверен, что завоевание его командой трофеев — это лишь вопрос времени.

Этот сезон — третий подряд, в котором "Арсенал" претендует на титул Премьер-Лиги. Правда, дистанция до лидирующего "Ливерпуля" такова, что "канониры", вероятно, вновь останутся без титула.



Вообще, "Арсенал" не знает трофеев с Кубка Англии в 2020 году, однако Райя уверен, что команда Микеля Артеты прервет эту "засуху" — возможно, уже в этом сезоне.



"Это замечательное место, чтобы здесь находиться. Это отличный клуб и невероятная команда. Мы движемся в правильном направлении, и завоевание трофеев — вопрос времени".



"Каждый хочет выиграть Лигу Чемпионов, и каждый знает, насколько это сложно. Думаю, мы действительно хорошо выступили в Лиге Чемпионов в прошлом году. Мы были так близи к тому, чтобы победить "Баварию" и выйти в полуфинал".



"Мы движемся в правильном направлении. Теперь у нас есть этот опыт, тогда как прежде мало кто из игроков играл в Лиге Чемпионов. Мы предвкушаем это испытание".



"В лице "Реала" нас ждет большое испытание. В молодости ты мечтаешь играть в такого рода матчах", — сообщил Райя Sky Sports.