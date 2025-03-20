Феликс Нмеча стал целью для "Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" заинтересован в приобретении опорного полузащитника дортмундской "Боруссии" Феликса Нмечи.

Главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим планирует основательно обновить облик своей команды грядущим летом, в том числе в полузащите.



Bild называет интерес "Юнайтед" к Нмече "внезапным" и утверждает, что клуб с "Олд Траффорд" готов заплатить за 24-летнего немца, поигравшего на юношеском уровне за сборную Англии, 40 миллионов фунтов.



Как и свой старший брат Лукас, Феликс провел некоторое время в академии "Манчестер Сити", пока не отправился в "Вольфсбург" в 2021 году.



"Боруссия" не хочет продавать Нмечу, однако вероятное непопадание в Лигу Чемпионов на следующий сезон может поставить клуб из Дортмунда в уязвимое положение.