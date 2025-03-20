"Челси" надеется на быстрое возвращение Палмера в строй

Коул Палмер "Челси" надеется на быстрое возвращение Коула Палмера в строй, несмотря на то, что игрок был повторно отправлен на углубленное обследование.

Напомним, Палмер неожиданно пропустил проигранный "Челси" матч Премьер-Лиги против "Арсенала" в минувшее воскресенье (1:0), получив травму задней поверхности бедра на тренировке в преддверии дерби.

А затем и сборной Англии подтвердила, что Палмер останется в своем клубе на лечение и не будет доступен на матчи против Албании и Латвии в этом месяце.

Как сообщает The Guardian, "Челси" повторно отправил Палмера на углубленное обследование, однако на "Стэмфорд Бридж" уверены, что Коул не повторит судьбу Николаса Джексона, который был вынужден задержаться в лазарете, хотя изначально его повреждение задней поверхности бедра тоже считалось незначительным.

Благодаря международному перерыву свой следующий матч "Челси" сыграет только 3 апреля, против "Тоттенхэма", и у Палмера есть достаточно времени, чтобы поправить свое здоровье.

В этом сезоне проблемы с задней поверхностью бедра стали настоящим бичом для команды Энцо Марески. Весле Фофана и Ромео Лавиа едва залечили данные травмы, а Нони Мадуэке, Марк Гиу и Омари Келлиман с ними все еще отсутствуют.


Метки Палмер, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.03.2025 16:00

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  1. chelsiukpro 20.03.2025 16:17 # chelsiukpro
    Пускай отдохнет! Теперешняя продуктивность его, позволяет играть без него. Так что пусть лечится...

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