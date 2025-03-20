Терри советует Грилишу подумать об уходе из "Сити"

Бывший защитник "Челси" Джон Терри считает, что вингеру Джеку Грилишу следует подумать об уходе из "Манчестер Сити".

В сезоне 2017/18 Терри и Грилиш бок о бок играли за "Астон Виллу" в Чемпионшипе, после чего Джон повесил бутсы на гвоздь и в качестве ассистента помогал тренировать Джека.



В 2021 Грилиш перешел в "Сити" за 100 миллионов фунтов, утолив свой трофейный голод, однако в этом сезоне Джек выглядит бледной тенью игрока, который помог "горожанам" оформить требл.



Терри считает, что Грилишу нужно найти выход из сложившейся ситуации и вновь обрести регулярную игровую практику — в "Сити" или где-либо еще.



"Я знаю Джека, и он не того рода игрок, который хочет сидеть на лавке. Я не думаю, что это хорошо для него".



"Думаю, он лучше всего, когда играет каждую неделю, когда доминирует. Он является одним из тех игроков, которые заставляют соперников пятиться назад. Он идет на защитников, ведет команду вперед, поэтому я думаю, ему нужно начать играть".



"Ему нужно рассмотреть имеющиеся у него варианты, потому что "Манчестер Сити" неважно выступает в этом году, и он все равно не играет регулярно".



"Поэтому на его месте я бы немного переживал и думал, о том, что мне нужно с этим разобраться, потому что сборная Англии значит все для него".



"Думаю, для него будет хорошо рассмотреть имеющиеся у него варианты. Я не говорю, что ему нужно покинуть "Манчестер Сити", потому что это одна из лучших команд в мире".



"Но я думаю, ему нужно задать вопрос: "Буду ли я частью этого в будущем?" Джек обладает невероятным талантом, и я думаю, он лучше всего, когда у него есть свобода. Думаю, ему нужен тренер, который даст ему лицензию, чтобы быть Джеком Грилишем", — сообщил Терри talkSPORT.