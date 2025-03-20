Калафьори рассказал, как Артета убедил его перейти в "Арсенал"

Защитник Риккардо Калафьори рассказал, сколь необычным способом главный тренер "Арсенала" Микель Артета заманил его в клуб прошлым летом.

Прошлым летом "Арсенал" приобрел Калафьори у "Болоньи" за 42 миллиона фунтов, и Артета сыграл важную роль в том, что 22-летний игрок сборной Италии решил оставить родину.



Артета наглядно продемонстрировал своему потенциальному на тот момент новичку, как он заботится о своих игроках за пределами футбольного поля.



"Почему я перешел в "Арсенал"? В первую очередь в голову приходит то, как здесь все организовано. То, как они пекутся о каждом игроке с каждой точки зрения, на поле и особенно за его пределами".



"Что касается Артеты, то меня сразу же поразило, как сильно он хотел узнать меня поближе. Однажды он прислал мне на телефон некоторые фотографии моей семьи и попросил рассказать, что каждый член семьи значит для меня".



"Ничего подобного прежде со мной не случалось. Я не говорю, что он убедил меня перейти этим одним, но это определенно стало важным моментом", — цитирует Калафьори Daily Mail.