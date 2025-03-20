Джо Коул советует Фернандешу уйти из "Юнайтед"

Бывший игрок сборной Англии Джо Коул посоветовал капитану "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандешу сменить клуб.

В 44 матчах этого сезона Фернандеш забил 16 голов и отдал 15 результативных передач. Несмотря на столь внушительные показатели, 30-летнего португальца продолжают регулярно критиковать.



Коул считает, что Фернандеш заслуживает большего, нежели снова и снова становиться козлом отпущения за неважные результаты команды.



"На месте Бруну Фернандеша я бы абсолютно задумался об уходе из "Манчестер Юнайтед". Он является первой бабочкой и принимает на себя все стрелы".



"Должно быть, вечером он возвращается домой и гадает, почему каждый упрекает его, хотя он является единственным, кто тащит команду на своем горбу. Некоторые другие играют нормально, но в данный момент он буквально тащит клуб на себе".



"Если Бруну покинет "Юнайтед" после всего того, что было сказано и сделано, то однажды, когда они вернутся на вершину, они будут оглядываться на эту эру и понимать, что Бруну Фернандеш был единственным лучом света".



"Он великолепный футболист, и он мог бы блистать в большинстве команд, но мне кажется, он еще не выигрывал лигу в своей карьере. Ему нужно уйти и доказать, что он может играть за другую команду топ-уровня, потому что в "Манчестер Юнайтед" он пробежал свою гонку".



"Он должен покинуть клуб, получив цветы от каждого: владельцев, фанатов и тренера. Потому что вся критика достается ему. Это является неотъемлемой частью, когда ты играешь за "Манчестер Юнайтед", но он должен чувствовать некоторую несправедливость, учитывая то, что именно он забивает голы, ассистирует и ведет команду вперед".



"Он великолепный игрок, и на его месте я бы подыскал команду, способную выигрывать трофеи", — цитирует Коула Daily Mirror.