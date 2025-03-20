Робертсон: "Мое время в "Ливерпуле" еще не истекло"

Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон призвал не списывать его со счетов раньше времени.

На протяжении этого сезона не утихают слухи, что "Ливерпуль" ищет нового левого защитника. Одним из возможных преемников для Энди назывался Милош Керкез из "Борнмута".



Однако 31-летний шотландец не боится прихода конкурента по позиции и верит, что еще многое может дать "Ливерпулю".



"Кажется, к нам сватают практически каждого левого защитника в мире. Это является сопутствующей вещью, когда играешь за один из величайших клубов в мире. Я оглядываюсь назад на эти восемь лет, в течение которых я был основным левым защитником в этом клубе, и испытываю большую гордость".



"Для каждого наступает время уйти, но я не думаю, что мое время уже истекло. Даже если мы кого-нибудь подпишем, то пускай так и будет. Я всегда буду верить в себя".



"Конечно, в этом сезоне были пара моментов, когда я не был в лучах славы, но люди преувеличивают некоторые вещи".



"Думаю, моя игра соответствует требуемому уровню. Думаю, я провожу относительно хороший сезон, но поскольку я весьма стабилен, стоит мне совершить пару ошибок, и люди будут об этом говорить".



"В таком мире мы живем, таков Премьер-Лига. Каждый следит за тобой, у каждого есть мнение".



"Что поделать, но я всегда уверен в своих способностях. Я показывал это на протяжении всей своей карьеры, но особенно — в свое время в "Ливерпуле", — цитирует Робертсона Sky Sports.