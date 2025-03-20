"Реал Бетис" хочет продлить аренду Антони на сезон 2025/26

Испанский "Реал Бетис" планирует продлить аренду вингера "Манчестер Юнайтед" Антони на весь следующий сезон.

Присоединившись к "Реал Бетис" на правах аренды в зимнее трансферное окно, Антони сходу принялся демонстрировать великолепный футбол, которого от него так и не дождались за два с половиной года в Манчестере.



Антони забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи в 11 матчах за "Реал Бетис", который взлетел на шестое место в Ла Лиге и уже достиг 1/4 финала Лиги Конференций.



Существуют ожидания, что "Юнайтед" продаст Антони грядущим летом, однако в силу своих финансовых возможностей "Реал Бетис" не может рассчитывать на постоянный трансфер 25-летнего бразильца.



Как сообщает ABC de Sevilla, "Реал Бетис" все равно надеется сохранить Антони, предложив "Юнайтед" продлить аренду до конца сезона 2025/26, чтобы затем "красные дьяволы" могли продать игрока еще выгоднее.



Добавим, летом 2022 "Юнайтед" приобрел Антони у "Аякса" за 86 миллионов фунтов. Пока игрок выступает за "Реал Бетис", минимум 84 процента его зарплаты плюс бонусы остаются бременем "дьяволов".