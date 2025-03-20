"Атлетико" не отпустит Альвареса в "Ливерпуль"

Спортивный директор испанского "Атлетико" Карлос Бусеро дал понять, что "Ливерпуль" может забыть о нападающем Хулиане Альваресе.

На прошлой неделе агент Альвареса подтвердил, что "Ливерпуль" был заинтересован в его клиенте прошлым летом, когда Хулиан покидал "Манчестер Сити".



Ходили слухи, что после окончания этого сезона "Ливерпуль" вернется за Альваресом, особенно в случае расставания с Дарвином Нуньесом, однако Бусеро уверен, что 25-летний аргентинец останется в Мадриде.



"Разговоры о том, что "Ливерпуль" направляет официальное предложение по нашему игроку Хулиану Альваресу, не соответствуют действительности. Это просто слухи".



"Альварес — ключевой и важный игрок в нашем проекте, и у нас нет намерения его отпускать. Сам игрок не придает значения этим слухам", — цитирует Бусеро Daily Mirror.