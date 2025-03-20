"Атлетико" не отпустит Альвареса в "Ливерпуль"

Хулиан Альварес Спортивный директор испанского "Атлетико" Карлос Бусеро дал понять, что "Ливерпуль" может забыть о нападающем Хулиане Альваресе.

На прошлой неделе агент Альвареса подтвердил, что "Ливерпуль" был заинтересован в его клиенте прошлым летом, когда Хулиан покидал "Манчестер Сити".

Ходили слухи, что после окончания этого сезона "Ливерпуль" вернется за Альваресом, особенно в случае расставания с Дарвином Нуньесом, однако Бусеро уверен, что 25-летний аргентинец останется в Мадриде.

"Разговоры о том, что "Ливерпуль" направляет официальное предложение по нашему игроку Хулиану Альваресу, не соответствуют действительности. Это просто слухи".

"Альварес — ключевой и важный игрок в нашем проекте, и у нас нет намерения его отпускать. Сам игрок не придает значения этим слухам", — цитирует Бусеро Daily Mirror.


Метки Альварес, Атлетико, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 20.03.2025 10:00

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  1. zaeba1l 20.03.2025 10:50 # zaeba1l
    Ливерпуль может забыть.. Мало ли кто стремится под красное знамя?
    Но не забудет сам Альварес.. Будет стремиться - я уверен в нем. Хулиан - мне нравится его имя.

    А этот Бусеро пусть бусерит на унитазе..

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