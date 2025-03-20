Ивоби и Айну поселили в номере с одной кроватью

Звезд Премьер-Лиги в лице Алекса Ивоби из "Фулхэма" и Олы Айны из "Ноттингем Форест" поселили в номере отеля с одной двуспальной кроватью.

В этот международный перерыв Ивоби и Айна прибыли в расположение сборной Нигерии, чтобы провести матчи против Руанды и Зимбабве в рамках отбора к ЧМ-2026.



Сборные и клубы часто селят своих игроков в номерах отеля по двое, но на сей раз Ивоби и Айну ждал сюрприз.



Алекс и Ола были потрясены, когда обнаружили, что в их номере только одна кровать. Игроки отреагировали на перспективу спать вместе с юмором, поделившись со своими подписчиками в социальных сетях.



"Ого, братан. Их точно можно раздвинуть, потому что иначе, братан, я буду спать на полу", — сказал Ивоби.



"Двуспальная кровать. Эй, это началось. Алекс, не целуй меня. Не целуй меня", — пошутил Айна.



