Ивоби и Айну поселили в номере с одной кроватью

Алекс Ивоби Звезд Премьер-Лиги в лице Алекса Ивоби из "Фулхэма" и Олы Айны из "Ноттингем Форест" поселили в номере отеля с одной двуспальной кроватью.

В этот международный перерыв Ивоби и Айна прибыли в расположение сборной Нигерии, чтобы провести матчи против Руанды и Зимбабве в рамках отбора к ЧМ-2026.

Сборные и клубы часто селят своих игроков в номерах отеля по двое, но на сей раз Ивоби и Айну ждал сюрприз.

Алекс и Ола были потрясены, когда обнаружили, что в их номере только одна кровать. Игроки отреагировали на перспективу спать вместе с юмором, поделившись со своими подписчиками в социальных сетях.

"Ого, братан. Их точно можно раздвинуть, потому что иначе, братан, я буду спать на полу", — сказал Ивоби.

"Двуспальная кровать. Эй, это началось. Алекс, не целуй меня. Не целуй меня", — пошутил Айна.


Метки Айна, Ивоби, Ноттингем Форест, сборная Нигерии, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 20.03.2025 09:00

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Последние комментарии:




  1. gameboy 20.03.2025 10:34 # gameboy
    Наш слоняра!

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  2. zaeba1l 20.03.2025 10:13 # zaeba1l
    Охуенная история
    ----------------
    Год был 1992-ой. У моего товарища по студенчеству, в комнате общаги жил его родной братишка.. Нелегально конечно.
    Комендант общаги вломилась в комнату.. Буквально вынесла плечом хлипкую дверь и застукала их в одной кровати.. Они спали обнявшись.. Это что за гомосексулизм? - заорала она..
    В потом был полет девочки из пятого этажа.. Вообщем весело было.

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  3. gary47 20.03.2025 09:44 # gary47
    Шпили-вили

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  4. closer 20.03.2025 09:06 # closer
    Теперь это трансферная цель для арсенала

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