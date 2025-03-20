Ивоби и Айну поселили в номере с одной кроватью
Звезд Премьер-Лиги в лице Алекса Ивоби из "Фулхэма" и Олы Айны из "Ноттингем Форест" поселили в номере отеля с одной двуспальной кроватью.
В этот международный перерыв Ивоби и Айна прибыли в расположение сборной Нигерии, чтобы провести матчи против Руанды и Зимбабве в рамках отбора к ЧМ-2026.
Сборные и клубы часто селят своих игроков в номерах отеля по двое, но на сей раз Ивоби и Айну ждал сюрприз.
Алекс и Ола были потрясены, когда обнаружили, что в их номере только одна кровать. Игроки отреагировали на перспективу спать вместе с юмором, поделившись со своими подписчиками в социальных сетях.
"Ого, братан. Их точно можно раздвинуть, потому что иначе, братан, я буду спать на полу", — сказал Ивоби.
"Двуспальная кровать. Эй, это началось. Алекс, не целуй меня. Не целуй меня", — пошутил Айна.
20.03.2025 09:00
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Наш слоняра!
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Охуенная история
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Год был 1992-ой. У моего товарища по студенчеству, в комнате общаги жил его родной братишка.. Нелегально конечно.
Комендант общаги вломилась в комнату.. Буквально вынесла плечом хлипкую дверь и застукала их в одной кровати.. Они спали обнявшись.. Это что за гомосексулизм? - заорала она..
В потом был полет девочки из пятого этажа.. Вообщем весело было.
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Шпили-вили
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Теперь это трансферная цель для арсенала
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