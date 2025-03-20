МЮ позволит Амориму принять решение по Санчо, если тот вернется

"Манчестер Юнайтед" позволит своему главному тренеру Рубену Амориму самостоятельно принять решение насчет вингера Джейдон Санчо, если тот вернется в клуб.

Этот сезон Санчо проводит в "Челси" на правах аренды с обязательством по выкупу, но если верить слухам, "синие" подумывают отказаться от постоянного трансфера Джейдона.



"Челси" может сделать это, выплатив "Юнайтед" внушительный штраф, и тогда 24-летний англичанин со своей зарплатой в 250,000 фунтов в неделю вновь станет головной болью "красных дьяволов".



По информации ESPN, при таком сценарии окончательное решение по будущему Санчо будет за Аморимом, который пришел в "Юнайтед" в ноябре, и поэтому не имел возможности поработать с Джейдоном.



Добавим, свой последний матч за "Юнайтед" Санчо сыграл против "Ноттингем Форест" в августе 2023. Вторую половину прошлого сезона Джейдон провел в аренде в дортмундской "Боруссии", а до того находился в опале у Эрика Тен Хага, предшественника Аморима.