МЮ позволит Амориму принять решение по Санчо, если тот вернется
"Манчестер Юнайтед" позволит своему главному тренеру Рубену Амориму самостоятельно принять решение насчет вингера Джейдон Санчо, если тот вернется в клуб.
Этот сезон Санчо проводит в "Челси" на правах аренды с обязательством по выкупу, но если верить слухам, "синие" подумывают отказаться от постоянного трансфера Джейдона.
"Челси" может сделать это, выплатив "Юнайтед" внушительный штраф, и тогда 24-летний англичанин со своей зарплатой в 250,000 фунтов в неделю вновь станет головной болью "красных дьяволов".
По информации ESPN, при таком сценарии окончательное решение по будущему Санчо будет за Аморимом, который пришел в "Юнайтед" в ноябре, и поэтому не имел возможности поработать с Джейдоном.
Добавим, свой последний матч за "Юнайтед" Санчо сыграл против "Ноттингем Форест" в августе 2023. Вторую половину прошлого сезона Джейдон провел в аренде в дортмундской "Боруссии", а до того находился в опале у Эрика Тен Хага, предшественника Аморима.
20.03.2025 08:00
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