Гравенберх возвращается в "Ливерпуль" с травмой

Полузащитник "Ливерпуля" Райан Гравенберх досрочно покинул расположение сборной Голландии из-за травмы.

В этот международный перерыв голландцам предстоит дважды сыграть против сборной Испании в четвертьфинале Лиги Наций, и в обоих этих матчах команда Рональда Кумана будет лишена 22-летнего Гравенберха.



Оказывается, Гравенберх получил травму в проигранном "Ливерпулем" финале Кубка Лиги против "Ньюкасла" в минувшее воскресенье. В матче на "Уэмбли" Райан был заменен на 74-й минуте.



"Райан Гравенберх покинул тренировочный лагерь сборной этим вечером. Полузащитника все еще беспокоит травма, которую он получил на выходных и которая не позволит ему сыграть в матчах против Испании", — гласит заявление голландцев.



Гравенберх сыграл 41 матч за "Ливерпуль" в этом сезоне, выходя в стартовом составе на каждый поединок "красных" в Премьер-Лиге.



Травма Гравенберха ставит под вопрос участие Райана в следующем матче "Ливерпуля" — дома против "Эвертона" 2 апреля.