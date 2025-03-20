Гравенберх возвращается в "Ливерпуль" с травмой

Райан Гравенберх Полузащитник "Ливерпуля" Райан Гравенберх досрочно покинул расположение сборной Голландии из-за травмы.

В этот международный перерыв голландцам предстоит дважды сыграть против сборной Испании в четвертьфинале Лиги Наций, и в обоих этих матчах команда Рональда Кумана будет лишена 22-летнего Гравенберха.

Оказывается, Гравенберх получил травму в проигранном "Ливерпулем" финале Кубка Лиги против "Ньюкасла" в минувшее воскресенье. В матче на "Уэмбли" Райан был заменен на 74-й минуте.

"Райан Гравенберх покинул тренировочный лагерь сборной этим вечером. Полузащитника все еще беспокоит травма, которую он получил на выходных и которая не позволит ему сыграть в матчах против Испании", — гласит заявление голландцев.

Гравенберх сыграл 41 матч за "Ливерпуль" в этом сезоне, выходя в стартовом составе на каждый поединок "красных" в Премьер-Лиге.

Травма Гравенберха ставит под вопрос участие Райана в следующем матче "Ливерпуля" — дома против "Эвертона" 2 апреля.


Метки Гравенберх, Ливерпуль, сборная Голландии, травмы

Автор mihajlo   

Дата 20.03.2025 07:00

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  1. jackbarton 20.03.2025 07:41 # jackbarton
    У Арсенала появился шанс

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  2. bmw-e34 20.03.2025 07:13 # bmw-e34
    Слот совсем не умеет ротировать.

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