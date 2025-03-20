"Челси" приобрел Эссугу и Кенда у "Спортинга"

"Челси" завершил приобретение опорного полузащитника Дариу Эссугу и вингера Жеовани Кенда из лиссабонского "Спортинга" общей стоимостью 62.4 млн. фунтов.

Как следует из официального заявления "Спортинга", Эссугу обойдется "Челси" в 18.4 млн. фунтов.



Этот сезон Эссугу проводит за "Лас-Пальмас" на правах аренды из "Спортинга". 20-летний португалец проявил себя с лучшей стороны в Испании, но при этом получил две красные карточки в четырех последних матчах.



Эссугу присоединится к "Челси" сразу после окончания этого сезона и сможет поехать с командой Энцо Марески на стартующий в июне клубный Чемпионат Мира.



В то же время за Кенда "Челси" заплатит 44 млн. фунтов, причем 17-летний португалец останется в "Спортинге" до конца сезона 2025/26.



В этом сезоне Кенда утвердился основным игроком "Спортинга", в сентябре дебютировав в Лиге Чемпионов.



На протяжении предыдущих месяцев Кенда сватали в "Манчестер Юнайтед", однако воссоединению с Рубеном Аморимом, своим бывшим тренером по "Спортингу", Жеовани предпочел "Челси".



Покупками Эссугу и Кенда "Челси" продолжил свою стратегию по приглашению лучших молодых талантов со всего мира. Грядущим летом на "Стэмфорд Бридж" также прибудут 17-летние Эстевао Виллиан и Кендри Паес.