"Юнайтед" по-прежнему хочет Хави Симонса

"Манчестер Юнайтед" по-прежнему заинтересован в приобретении атакующего полузащитника "РБ Лейпциг" Хави Симонса.

Планируя продать Антони и Маркуса Рэшфорда, главный тренеер "Юнайтед" Рубен Аморим хочет обзавестись универсальным атакующим игроком грядущим летом — дополнительно к новому нападающему.



Симонса настойчиво сватали в "Юнайтед" во времена Эрика Тен Хага, предшественника Аморима, однако Sky Sport Germany утверждает, что увольнение соотечественника Хави не повлияло на этот интерес.



"Юнайтед" по-прежнему хочет Симонса, и отъезд Хави из Лейпцига возможен, однако проблема в том, что 21-летний голландец оценивается достаточно дорого — в 80 миллионов евро (67 млн. фунтов).



"РБ Лейпциг" лишь в январе выкупил Симонса у ПСЖ, после полутора сезонов аренды.