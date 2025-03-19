Бонуччи уверен, что Тухель будет успешен со сборной Англии

Легенда итальянского футбола Леонардо Бонуччии убежден, что Томас Тухель сможет привести сборную Англии к "огромному успеху".

Матчами против сборных Албании и Латвии в этом месяце Тухель начнет свою карьеру в качестве главного тренера англичан.



Бонуччи, который выигрывал Евро-2024 со сборной Италии, верит, что назначение Тухеля оправдает себя, причем — уже "в ближайшем будущем".



"Да. Мне очень нравится Тухель. Нравится тем, каким образом он тренировал коллективы вроде ПСЖ и "Челси".



"Я действительно думаю, что он сможет привести сборную Англии к огромному успеху в ближайшем будущем", — цитирует Бонуччи talkSPORT.