"Юнайтед" обратился насчет Кенана Йылдыза

"Манчестер Юнайтед" установил контакт насчет приобретения вингера итальянского "Ювентуса" Кенана Йылдыза.

Йылдыз находится в "Ювентусе" с 2022 года и в этом сезоне сыграл 41 матч во всех соревнованиях, забив шесть голов и отдав четыре результативные передачи.



В последние недели главный тренер "Ювентса" Тиаго Мотта не использует Йылдыза регулярно, и после вылета туринцев из Лиги Чемпионов сразу несколько клубов обозначили свой интерес к 19-летнему турку.



Помимо установившего контакт "Юнайтед", информацию насчет оцениваемого в 75 миллионов фунтов Йылдыза также собирают "Манчестер Сити", "Арсенал" и "Ливерпуль".



В данный момент "Ювентус" не горит желанием продавать Йылдыза, однако клуб Серии А может оказаться под давлением, если не квалифицируется в Лигу Чемпионов на следующий сезон, сообщает TEAMtalk.