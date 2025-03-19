Исак "не знает", останется ли в "Ньюкасле"

Нападающий "Ньюкасла" Александер Исак заявил, что не знает свое будущее и не обсуждал с "сороками" новый контракт.

В 33 матчах этого сезона Исак забил 23 гола и отдал пять результативных передач. Только в минувший уикенд Александер сыграл ключевую роль в победе "Ньюкасла" над "Ливерпулем" в финале Кубка Лиги.



"Ливерпуль" как раз называется одним из топ-клубов, желающих переманить Исака, однако 25-летний швед думает лишь о завершении сезона.



"Я особо не знаю, если честно. Ни со стороны клуба, ни с нашей стороны не было абсолютно никаких переговоров. Я просто целиком сосредоточен на игре. Мне особо нечего сказать, правда. Я уже несколько раз высказывался о своей ситуации в "Ньюкасле".



"Было много написано о том, как сильно я люблю город и клуб, как хорошо мне здесь. Я не думаю о будущем. Я просто хочу проявлять себя в "Ньюкасле". Мы завоевали кубок, но мы хотим сильно финишировать и достичь Лиги Чемпионов. Я целиком сосредоточен на этом".



"Для меня нет причины думать о чем-либо еще. Мне невероятно комфортно в "Ньюкасле". Я лишь сосредоточен на игре", — цитирует Исака Liverpool Echo.