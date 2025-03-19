Терри мечтает возглавить "Челси"

Легенда "Челси" Джон Терри заявил, что мечтает стать главным тренером "синих" однажды.

Терри находится без полноценной работы с июля 2021, когда он покинул роль ассистента в "Астон Вилле". С тех пор Джон неоднократно пытался устроиться главным тренером, но все тщетно.



Сейчас Терри помогает академии "Челси" и мечтает однажды возглавить первую команду "синих", однако это всего лишь мечта, и Джон не рассчитывает на это всерьез.



"Мне пришлось покинуть "Астон Виллу" по личным причинам, семейным причинам и все такое. Но я наслаждался своим пребыванием там".



"Я люблю тренерскую работу, и после трех лет работы ассистентом я был готов стать главным тренером. Поэтому я отошел от дел, чтобы перезагрузиться и провести время с семьей".



"Затем я побывал на паре собеседований, и они сложились довольно разочаровывающим образом. Каждое собеседование заканчивалось словами: "У тебя нет опыта в качестве первого номера".



"Я такой: "Окей, и как мне получить этот опыт?" Я хочу его получить, я хочу попробовать, и это должна быть правильная команда, но я не получил своего шанса".



"Я отошел в сторону и сейчас частично занят в академии "Челси". Я обожаю это дело, я обожаю быть рядом с парнями и поддерживать их".



"Что касается моей жизни в данный момент, то я много играю в гольф, и вот-вот наступит лето. Я играю в падел-теннис. Я в форме, я здоров, я провожу время со своей женой, со своей семьей. Я наслаждаюсь жизнью понемногу".



"Будучи игроками, мы идем на жертвы, которые вы не видите. Мы отсутствуем на Днях рождения своих детей и все такое".



"Возможность забирать и отвозить детей из школы, подбрасывать их к домам друзей и тому подобное значит все для меня".



"Думаю, чем дольше это длится, тем меньше вероятность, что однажды я стану главным тренером".



"У меня по-прежнему есть мечта — однажды я бы хотел возглавить "Челси"? Может ли это случиться, если я не поработаю на других уровнях? Наверное, нет. Поэтому я реально не рассчитываю на это".



"Меня это устраивает, я счастлив, но я получил все нужные лицензии, и я готов. Если мне когда-либо предоставится правильная возможность, я за нее возьмусь", — сообщил Терри talkSPORT.