Поттер определил игроков, которых хочет выгнать из "Вест Хэма"

Главный тренер "Вест Хэма" Грэм Поттер определил ряд игроков, от которых он собирается избавиться грядущим летом.

"Вест Хэм" значительно обновил свой облик прошлым летом, однако с тех пор клуб сменил главного тренера, пригласив Поттера на место Хулена Лопетеги, а также уволил своего технического директора Тима Штейдтена.



В результате Поттер получил от своих предшественников багаж игроков, многие из которых не входят в его планы на будущее.



По информации The Guardian, летом "Вест Хэм" будет приветствовать предложения насчет Константиноса Мавропаноса, Эмерсона Палмери, Гвидо Родригеса и Никласа Фюллькруга. Нападающий Данни Ингс находится в опале у Поттера, и его истекающий в конце сезона контракт продлен не будет.



Также "Вест Хэм" не собирается выкупать Карлоса Солера и Эвана Фергюсона, которые сейчас выступают за "молотобойцев" на правах аренды.