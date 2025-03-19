"Арсенал" хочет заключить новые контракты с пятью игроками

Вингер Букайо Сака — лишь один из пяти игроков, с которыми "Арсенал" хочет заключить новый контракт.

Накануне издание BBC сообщило, что "Арсенал" готовится начать переговоры с Сака о продлении сотрудничества. Действующее соглашение Букайо было подписано в 2023 году и рассчитано до конца сезона 2026/27.



Два года по действующим контрактам остается и у Габриэля Магальэяса с Вильямом Салиба, которые представляют, возможно, лучшую связку центральных защитников в Премьер-Лиге в данный момент.



При этом с Габриэлем, к которому существовал и до сих пор существует интерес из Саудовской Аравии, "Арсенал" уже провел предварительные переговоры, утверждает Evening Standard.



Помимо трех перечисленных игроков, "Арсенал" также хочет наградить новыми контрактами юных Майлса Льюис-Скелли и Итана Нванери, которые в этом сезоне закрепились в первой команде.