Эйнджел Гомес, вероятно, откажет "Вест Хэму"

"Вест Хэм" ждет разочарование в своих попытках заполучить полузащитника французского "Лилля" Эйнджела Гомеса.

Главный тренер "Вест Хэма" Грэм Поттер является большим поклонником Гомеса и считает, что Эйнджел идеально бы подошел на роль молодого и динамичного полузащитника, которым он хочет обзавестись летом.



По информации The Guardian, "Вест Хэм" уже сделал 24-летнему игроку сборной Англии свое предложение, которое предусматривает зарплату в 100,000 фунтов в неделю.



Однако Гомес покидает "Лилль" свободным агентом и рассчитывает на нечто большее. Кроме того, среди претендентов на Эйнджела значатся клуба посерьезнее — вроде "Барселоны".



Если перезапустить переговоры с Гомесом не удастся, "Вест Хэму" придется обратить свой взор на альтернативные варианты.