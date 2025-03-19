Эйнджел Гомес, вероятно, откажет "Вест Хэму"
"Вест Хэм" ждет разочарование в своих попытках заполучить полузащитника французского "Лилля" Эйнджела Гомеса.
Главный тренер "Вест Хэма" Грэм Поттер является большим поклонником Гомеса и считает, что Эйнджел идеально бы подошел на роль молодого и динамичного полузащитника, которым он хочет обзавестись летом.
По информации The Guardian, "Вест Хэм" уже сделал 24-летнему игроку сборной Англии свое предложение, которое предусматривает зарплату в 100,000 фунтов в неделю.
Однако Гомес покидает "Лилль" свободным агентом и рассчитывает на нечто большее. Кроме того, среди претендентов на Эйнджела значатся клуба посерьезнее — вроде "Барселоны".
Если перезапустить переговоры с Гомесом не удастся, "Вест Хэму" придется обратить свой взор на альтернативные варианты.
19.03.2025 16:00
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