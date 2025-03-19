11-я команда Премьер-Лиги может попасть в еврокубки

В этом сезоне возможен сценарий, при котором команда, занявшая 11-е место в Премьер-Лиге, получит путевку в еврокубки на следующую кампанию.

В минувшее воскресенье "Ньюкасл" одержал победу 1:2 над "Ливерпулем" в финале Кубка Лиги, и этот результат может оказать влияние на распределение путевок в еврокубки.



Согласно правилам, победителю Кубка Лиги полагается путевка в плей-офф квалификации Лиги Конференций.



Однако "Ньюкасл" надеется пробиться в Лигу Чемпионов или Лигу Европы через Премьер-Лигу, что означало бы переход путевки "сорок" в Лигу Конференций команде с наиболее высокой позицией в английском первенстве, которая сама не квалифицировалась в еврокубки.



А для того, чтобы 11-я команда Премьер-Лиги получила путевку в еврокубки, должно совпасть несколько условий. Например, это возможно при следующем сценарии:



- "Ливерпуль", "Арсенал", "Ноттингем Форест" и "Манчестер Сити" квалифицируются в Лигу Чемпионов как команды из топ-4 Премьер-Лиги;

- "Ньюкасл" финиширует пятым и получит дополнительную путевку в Лигу Чемпионов как награду УЕФА за хорошее выступление английских клубов в еврокубках в этом сезоне;

- "Брайтон" квалифицируется в Лигу Европы благодаря тому, что финиширует шестым;

- "Борнмут" финиширует седьмым и квалифицируется в Лигу Европы благодаря завоеванию Кубка Англии;

- "Челси" финиширует восьмым и квалифицируется в Лигу Европы благодаря победе в Лиге Конференций;

- "Астон Вилла" финиширует девятой и квалифицируется в Лигу Чемпионов благодаря своей победе в этом розыгрыше Лиги Чемпионов;

- "Манчестер Юнайтед" или "Тоттенхэм" финиширует на 10-м месте и квалифицируется в Лигу Чемпионов благодаря победе в Лиге Европы;



При таком сценарии та самая путевка "Ньюкасла" в плей-офф квалификации Лиги Конференций досталась бы 11-й команде Премьер-Лиги, и Англия была бы представлена в еврокубках в следующем сезоне сразу 11 коллективами.