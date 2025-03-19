Пикфорд одобряет возвращение Хендерсона в сборную Англии

Голкипер "Эвертона" Джордан Пикфорд назвал "отличным ходом" возвращение полузащитника "Аякса" Джордана Хендерсона в национальную команду.

Первый для Хендерсона вызов в сборную с ноября 2023 стал одним из сюрпризов, которые преподнес новый главный тренер англичан Томас Тухель, оглашая свою заявку на предстоящие матчи против Албании и Латвии.



Однако Пикфорд полностью одобряет это решение, напоминая, что за плечами у 34-летнего Хендерсона не только 81 матч за сборную, но и опыт завоевания трофеев с "Ливерпулем".



"Мы уже достаточно давно стучимся в дверь. Мы добирались до двух финалов, полуфинала и четвертьфинала".



"Теперь нам важно сделать следующий шаг. Мы знаем, что для этого нужно. Нам важно поднять трофей — ради этого и пришел новый тренер".



"Мы впервые вызвали Дэна Берна, и это замечательное достижение для него. Мы вызвали Хендо, у которого куча матчей за сборную. Он обладает этим победным характером, он многое выиграл с "Ливерпулем" в качестве игрока и капитана".



"Замечательно обладать здесь этими лидерами. Думаю, чем больше у вас лидеров, тем больше успеха они принесут. Они будут задавать стандарты на тренировках, они будут задавать стандарты в коллективе и делать этот сбор лучше для каждого".



"Хендо — победитель и большой лидер. Думаю, возвращение Хендо — это замечательно для команды. Он несколько лет был вице-капитаном. Он не ездил на последнее Евро, но был заместителем Харри (Кейна) в 2018".



"Присутствие кого-нибудь вроде Хендо — это замечательно для коллектива. Команды, которые побеждают, всегда обладают такого рода опытом в своем составе".



"Думаю, его присутствие — это отличным ход для нас. Учитывая то, чего он добился и какой мотивацией до сих пор обладает, он будет лидером на футбольном поле вне зависимости от того, играет он или нет", — цитирует Пикфорда BBC.