"Вест Хэм" готов побороться за Траффорда

"Вест Хэм" готов составить конкуренцию "Ньюкаслу" в борьбе за голкипера "Бернли" Джеймса Траффорда.

До сих пор "Ньюкасл" считался главным претендентом на Траффорда, которого "сороки" пытались заполучить еще прошлым летом.



Однако talkSPORT утверждает, что Траффорд не достанется новоиспеченным обладателям Кубка Лиги легко, потому что в борьбу за 22-летнего англичанина вступил "Вест Хэм".



К приглашению нового голкипера "молотобойцев" подталкивает возраст Лукаша Фабиански, которому через месяц исполнится 40 лет.



В качестве альтернативы оцениваемому в 30 миллионов фунтов Траффорду "Вест Хэм" рассматривает Аарона Рамсдейла из "Саутгемптона".