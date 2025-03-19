Шесть клубов Премьер-Лиги хотят Джоба Беллингема

Сразу шесть клубов Премьер-Лиги проявляют интерес к полузащитнику "Сандерленда" Джобу Беллингему.

19-летний Джоб считается не менее талантливым игроком, чем его старший брат Джуд, блистающий в составе "Реала".



В данный момент "Сандерленд" занимает четвертое место в Чемпионшипе, но даже если "черные коты" не смогут повыситься в классе, Джоб с высокой вероятностью будет играть в Премьер-Лиге в следующем сезоне.



По информации TEAMtalk, повышенный интерес к Джобу проявляют "Манчестер Юнайтед", "Брайтон", "Брентфорд" и "Ноттингем Форест". Не столь активно, но тоже следят за юным англичанином "Челси" и "Тоттенхэм".



Джоб, забивший четыре гола и отдавший три результативные передачи в этом сезоне Чемпионшипа, имеет контракт до 2028 года, поэтому заинтересованным клубам придется раскошелиться, чтобы убедить "Сандерленд" пойти на сделку.