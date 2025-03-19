Нападающий "Манчестер Юнайтед" Расмус Хейлунд открыт к возвращению в Серию А грядущим летом.

В минувший уикенд, отличившись против "Лестера", Хейлунд прервал свою 21-матчевую "сухую" серию. С момента своего перехода из "Аталанты" за 72 миллиона фунтов летом 2023 Расмус забил лишь 13 голов в Премьер-Лиге.



По информации La Gazzetta dello Sport, "Наполи" готов предложить Хейлунду возможность вернуться в Серию А, и 22-летнему датчанину это было бы интересно.



При этом "Наполи" не готов раскошелиться на 50 млн. фунтов, в которые "Юнайтед" оценивает Хейлунда, однако итальянский клуб может найти решение, предложив взамен Виктора Осимхена, который сейчас выступает за "Галатасарай" на правах аренды.



Осимхен, забивший 26 голов за "Галатасарай" в этом сезоне, доступен для трансфера за 63 млн. фунтов.