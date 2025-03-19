"Юнайтед" будет просматривать двух игроков в пятницу

Скауты "Манчестер Юнайтед" собираются посетить матч молодежных сборных Франции и Англии U-21, чтобы посмотреть в деле двух игроков.

В ближайшую пятницу молодые англичане сыграют в Лорьяне против сверстников из Франции, и этот матч станет частью подготовки команды Ли Карсли к молодежному Чемпионату Европы U-21 грядущим летом.



В Лорьяне ожидается присутствие скаутов многих больших клубов, а "Юнайтед" особенно интересны два игрока, утверждает Daily Mail.



Этими игроками являются француз Эго Экитике из "Айнтрахта" и англичанин Лиам Делап из "Ипсвича", которые входят в шорт-лист "Юнайтед" по укреплению позиции нападающего грядущим летом.



Помимо "Юнайтед", на Делапа также претендует "Челси", и если Лиам хорошо себя проявит на предстоящем Чемпионате Европы, это может значительно увеличить его трансферную стоимость, даже если "Ипсвич" вылетит из Премьер-Лиги.