Гиббс-Уайт рассказал о своей реакции на решение Тухеля

Полузащитник "Ноттингем Форест" Морган Гиббс-Уайт признался, что был расстроен решением Томаса Тухеля не вызывать его в сборную Англии, куда он все-таки приехал.

25-летний Гиббс-Уайт, чей клуб стремительно движется к завоеванию путевки в Лигу Чемпионов, изначально не попал в список из 26 игроков, вызванных Тухелем в сборную Англии на матчи против Албании и Латвии в этом месяце.



Однако после травмы Коула Палмера из "Челси" главный тренер англичан все же обратился к Моргану, и тот с радостью откликнулся на это приглашение.



"Разумеется, я был расстроен. Да, я был немного разочарован. Но когда он (Тухель) сказал мне, я отнесся с уважением к его решению. В сборной высочайший стандарт игроков".



"Я сказал ему: "Я чувствую, что сделал достаточно, чтобы получить вызов, учитывая нашу форму, но, конечно, ты являешься тренером, тебе принимать решения, и я полностью это уважаю".



"Поэтому, разумеется, это меня расстроило, но затем я получил звонок в воскресенье. Это было около 4 или 5 часов дня. Он прислал мне сообщение: "Можешь поговорить?" И, думаю, я ответил где-то в течение 30 секунд".



"Он набрал меня и сказал: "Все еще злишься на меня или хочешь приехать и присоединиться к тренировкам с нами завтра?"



"Разумеется, для меня это был не вопрос. Я ответил, что буду счастлив приехать и тренироваться с парнями. Поэтому, да, я узнал об этом в воскресенье вечером, и я просто улыбался от уха до уха", — цитирует Гиббс-Уайта The Guardian.