"Аль-Наср" готовит предложение по Габриэлю

Саудовский "Аль-Наср" собирается сделать предложение о покупке защитника "Арсенала" Габриэля Магальяэса.

Габриэль — является одним из нескольких в "Арсенале" игроков, будущим которых предстоит заняться Андреа Берте, когда тот будет подтвержден спортивным директором "канониров".



По информации talkSPORT, Берту ждет серьезная битва за то, чтобы сохранить 27-летнего игрока сборной Бразилии в лондонском клубе.



"Аль-Наср" уже контактирует с Габриэлем и готов предложить тому зарплату в районе 20 миллионов евро (16.8 млн. фунтов) в год — по своему действующему контракту, рассчитанному до 2027 года, защитник получает в три раза меньше.



"Арсенал" рассматривает Габриэля в качестве своего ключевого игрока и не собирается рассматривать предложения менее 100 млн. фунтов.



Остаток этого сезона будет иметь определяющее значение для будущего Габриэля. "Арсенал" уже не имеет реальных шансов на завоевание титула Премьер-Лиги, и успех кампании зависит от выступления "канониров" в Лиге Чемпионов.