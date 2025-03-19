"Аль-Наср" готовит предложение по Габриэлю
Саудовский "Аль-Наср" собирается сделать предложение о покупке защитника "Арсенала" Габриэля Магальяэса.
Габриэль — является одним из нескольких в "Арсенале" игроков, будущим которых предстоит заняться Андреа Берте, когда тот будет подтвержден спортивным директором "канониров".
По информации talkSPORT, Берту ждет серьезная битва за то, чтобы сохранить 27-летнего игрока сборной Бразилии в лондонском клубе.
"Аль-Наср" уже контактирует с Габриэлем и готов предложить тому зарплату в районе 20 миллионов евро (16.8 млн. фунтов) в год — по своему действующему контракту, рассчитанному до 2027 года, защитник получает в три раза меньше.
"Арсенал" рассматривает Габриэля в качестве своего ключевого игрока и не собирается рассматривать предложения менее 100 млн. фунтов.
Остаток этого сезона будет иметь определяющее значение для будущего Габриэля. "Арсенал" уже не имеет реальных шансов на завоевание титула Премьер-Лиги, и успех кампании зависит от выступления "канониров" в Лиге Чемпионов.
19.03.2025 07:00
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