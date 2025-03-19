"Ливерпуль" готов продать Нуньеса

"Ливерпуль" готов продать Дарвина Нуньеса грядущим летом, чтобы приобрести на его место нового нападающего.

Нуньес так толком и не оправдал ожиданий после своего перехода из "Бенфики" стоимостью 85 миллионов фунтов летом 2022.



В этом сезоне Нуньес не имеет твердого места в стартовом составе "Ливерпуля", отметившись лишь семью голами с учетом всех соревнований.



В данный момент можно уверенно говорить, что 25-летний игрок сборной Уругвая не смог заслужить доверие главного тренера "красных" Арне Слота.



На прошлой неделе Нуньес совершил осечку в серии послематчевых пенальти с ПСЖ в 1/8 финала Лиги Чемпионов, а немногим ранее Слот публично критиковал подопечного за то, что Дарвин расстраивается и бросает играть после упущенного момента.



По информации talkSPORT и журналиста Бена Джейкобса, "Ливерпуль" собирается избавиться от Нуньеса летом, и для этого у мерсисайдского клуба есть два реальных варианта.



В "Ливерпуле" ожидают, что интерес к Нуньесу проявит "Атлетико". Правда, клуб Ла Лиги готов потратить на Дарвина только 35-40 млн. евро (29-34 млн. фунтов).



Вторым вариантом является продажа Нуньеса в Саудовскую Аравию, интерес откуда к Дарвину существовал еще в январе.



В случае продажи Нуньеса, который всего забил 40 голов и отдал 24 результативные передачи в 136 матчах за "Ливерпуль", "красные" будут искать другого 9-го номера.