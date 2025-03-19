"Ливерпуль" готов продать Нуньеса
"Ливерпуль" готов продать Дарвина Нуньеса грядущим летом, чтобы приобрести на его место нового нападающего.
Нуньес так толком и не оправдал ожиданий после своего перехода из "Бенфики" стоимостью 85 миллионов фунтов летом 2022.
В этом сезоне Нуньес не имеет твердого места в стартовом составе "Ливерпуля", отметившись лишь семью голами с учетом всех соревнований.
В данный момент можно уверенно говорить, что 25-летний игрок сборной Уругвая не смог заслужить доверие главного тренера "красных" Арне Слота.
На прошлой неделе Нуньес совершил осечку в серии послематчевых пенальти с ПСЖ в 1/8 финала Лиги Чемпионов, а немногим ранее Слот публично критиковал подопечного за то, что Дарвин расстраивается и бросает играть после упущенного момента.
По информации talkSPORT и журналиста Бена Джейкобса, "Ливерпуль" собирается избавиться от Нуньеса летом, и для этого у мерсисайдского клуба есть два реальных варианта.
В "Ливерпуле" ожидают, что интерес к Нуньесу проявит "Атлетико". Правда, клуб Ла Лиги готов потратить на Дарвина только 35-40 млн. евро (29-34 млн. фунтов).
Вторым вариантом является продажа Нуньеса в Саудовскую Аравию, интерес откуда к Дарвину существовал еще в январе.
В случае продажи Нуньеса, который всего забил 40 голов и отдал 24 результативные передачи в 136 матчах за "Ливерпуль", "красные" будут искать другого 9-го номера.
19.03.2025 06:00
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Жаль парнягу. До последнего надеялся, что разыграется, но видать не судьба - родился кривым или АПЛ не его. Мб в Испании или Серии А приживётся. К саудитам вряд ли поедет карьеру хоронить. По факту приходится признать, что трансфер провальный.
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В Атлетико будет лидером. Такие же бесбашенные и, самое главное, испаноговорящие.
Ну что ж, Дарвин, это были потрясающие 3 года
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OUT
Ван Дейк, Трент, Конате, Диаз, Нуньез, Эллиот, Салах
IN
?????
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