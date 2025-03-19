Мерсон возразил Артете насчет игры "Челси" в атаке

Легенда "Арсенала" Пол Мерсон возразил главному тренеру "канониров" Микелю Артете, который назвал "Челси" "лучшей атакующей командой в Премьер-Лиге".

После победы 1:0 над "Челси" в минувший уикенд Артета похвалил игру соперника в атаке и заявил, что его слова подтверждаются статистикой.



Мерсон предполагает, что Артета просто пошутил, и отказывается воспринимать эти слова всерьез.



"После победы 1:0 в воскресенье Микель Артета сказал, что "Челси" — лучшая атакующая команда в Премьер-Лиге. Не знаю, может быть, я что-то упускаю".



"Когда Николас Джексон и Коул Палмер играют, они являются хорошей командой. Они помогают друг другу показывать свою лучшую игру. Палмер играет лучше, когда играет Джексон, и Джексон играет лучше, когда играет Палмер. Это факт".



"Но я ошеломлен этой цитатой. Я честно не понимаю этого. Многие фанаты "Челси" прочитают это и подумают: "Вау! О чем это он говорит?"



"Или Артета это говорит, потому что у "Арсенала" нет нападающего, а "Челси", хоть и потратил 1.6 млрд. фунтов, но так и не обзавелся нападающим, так и не может забить гол? Я не думаю, что "Челси" будет забивать голы, если не будет играть Палмер".



"Но называть "Челси" лучшей атакующей командой? Они забили один гол против "Лестера", одержав победу 1:0. Этот "Лестер" в 20 предыдущих матчах лишь однажды не пропустил два гола или более в Премьер-Лиге".



"Я не куплюсь на это. Я не куплюсь", — цитирует Мерсона Sky Sports.