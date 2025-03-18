Берн не собирается быть "просто чирлидером" в сборной Англии

Защитник "Ньюкасла" Дэн Берн рассказал, что приехал в сборную Англии не для того, чтобы "просто быть чирлидером".

Прошлая неделя была отмечена для 32-летнего Берна не только победой над "Ливерпулем" в финале Кубка Лиги, но и первым в своей карьере вызовом в сборную Англии.



Берн признается, что уже потерял веру, когда главный тренер англичан Томас Тухель сообщил ему окончательное решение. Однако Дэн хочет выжать максимум из своего шанса.



"Определенно, у меня были недели похуже! Все началось с того, что тренер (Тухель) позвонил мне по FaceTime во вторник и сказал, что они обдумывают мой вызов и что они дадут мне знать к четвергу".



"Затем около шести вечера четверга от них по-прежнему ничего не было слышно, и я сказал жене: "Ничего не произойдет". А около 10 вечера я получил сообщение: "Еще не спишь?" Я сразу же ответил: "Неа".



"Он (Тухель) сказал, что с моей стороны было очень непрофессионально не находиться в постели в 10 вечера!"



"Я приехал сюда не просто для того, чтобы быть чирлидером и подбадривать парней. Я чувствую, что обладаю способностью играть на международном уровне, и я давно это говорю", — цитирует Берна The Independent.