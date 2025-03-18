Матета: "Хирург спас мое ухо"

Нападающий "Кристал Пэлас" Жан-Филипп Матета рассказал, что едва не потерял ухо после инцидента в матче Кубка Англии против "Миллуолла".

Напомним, 1 марта голкипер "Миллуолла" Лиам Робертс в прыжке ударил Матета по голове. Жан-Филипп был доставлен в госпиталь, где ему наложили 25 швов на ухо.



По словам Матета, он вообще мог лишиться уха. Пластический хирург даже не стал показывать Жан-Филиппу повреждения, чтобы не шокировать игрока.



"Я опасался, что будет поврежден череп или сосуды мозга, но в реальности было разрушено лишь мое ухо".



"В последний момент я рефлективно отвернул лицо. Мне повезло, потому что иначе его правая нога попала бы в мою голову, и все было бы намного хуже. Далее я никогда не терял сознание. Лежа на газоне, я сказал доктору: "Я в порядке, я хочу продолжить игру". Но он, увидев мое ухо, сказал: "Нет, тебе нужно уйти".



"Когда специалист по пластической хирургии пришел, чтобы сделать снимки, он не показал мне их, чтобы это не отложилось у меня в голове. Конечно, это больше не было похоже на ухо. В начале операции у хирурга было много проблем, но затем, как он объяснил, он нашел способ спасти мое ухо. Он проделал чертовски большую работу".



"Мне нужно быть осторожным, чтобы предотвратить инфекцию. Я должен мыть ухо каждый раз, когда потею. На следующей неделе я я смогу участвовать в тренировочных матчах, а затем мне потребуется маска, пока ухо заживает. Мне прислали несколько моделей, и мне нужно выбрать между теми, что закрывают лишь ухо, и теми, что закрывают все лицо", — сообщил Матета L'Equipe.