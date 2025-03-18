Палмер не будет доступен для "Челси" в этот перерыв

Сборная Англии подтвердила, что атакующий полузащитник "Челси" Коул Палмер не будет доступен на матчи против Албании и Латвии в рамках отбора к ЧМ-2026.

Напомним, 22-летний Палмер пропустил проигранный "Челси" матч Премьер-Лиги против "Арсенала" в минувшее воскресенье (1:0).



Наставник "Челси" Энцо Мареска тогда поведал, что Палмер получил травму мышечного характера на тренировке днем ранее и в сборную не поедет.



Сегодня англичане подтвердили, что Палмер, забивший 14 голов и отдавший шесть результативных передач в этом сезоне Премьер-Лиги, останется в расположении своего клуба и будет получать лечение.



Также сообщается, что к тренировке команды Тухеля во вторник были привлечены Тейлор Харвуд-Беллис, Адам Уортон и Лиам Делап из молодежной сборной U-21.



Свой следующий матч "Челси" сыграет 3 апреля против "Тоттенхэма". Мареска ожидает, что к тому времени Палмер решит свои проблем со здоровьем.