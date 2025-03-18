Хау получит бонус в 3 млн. фунтов, если выведет "Ньюкасл" в Лигу Чемпионов

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау получит бонус в 3 миллиона фунтов, если выведет свой клуб в Лигу Чемпионов.

В минувший уикенд "Ньюкасл" одержал победу 1:2 над "Ливерпулем" в финале Кубка Лиги, завоевав свой первый за 70 лет трофей на внутренней арене и за 56 лет — вообще.



"Сороки" могут сделать этот сезон еще лучше, если квалифицируются в Лигу Чемпионов. Для этого подопечным Хау нужно попасть в топ-5 Премьер-Лиги.



Данная задача выглядит вполне выполнимой. "Ньюкасл" уступает пятому "Манчестер Сити" всего одно очко, четвертому "Челси" — два.



По информации The Telegraph, подписанный Хау в прошлом сезоне контракт предусматривает бонус в 3 млн. фунтов, если "Ньюкасл" вернется в элитный европейский турнир.



Если Хау это сделает, то "Ньюкасл" может ему предложить еще один новый контракт, который позволит Эдди продлить свое пребывание на "Сент-Джеймс Парк" за пределы 2028 года.