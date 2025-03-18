Почеттино вновь говорит о возвращении в "Тоттенхэм"
Главный тренер сборной Соединенных Штатов Маурисио Почеттино вновь озвучил свое желание вернуться в "Тоттенхэм".
Проведя прошлый сезон в "Челси", в сентябре Почеттино возглавил сборную США. Маурисио пока не собирается оставлять свою нынешнюю работу, но при этом не скрывает, что у него осталось незаконченное дело в "Тоттенхэме", с президентом которого Даниэлем Леви он продолжает общаться.
"Слушайте, когда я ушел из клуба, то в одном интервью сказал, что однажды хотел бы вернуться в "Тоттенхэм". Я запомнил это, и это действительно так".
"Сейчас я тренирую сборную США, и я не собираюсь обсуждать свое возвращение, но через пять-шесть лет... У меня в сердце по-прежнему есть это желание однажды вернуться. Мы с Даниэлем посмотрим, подходящий ли для этого момент времени".
"Мы расстались очень по-хорошему. Одно дело — работа, а другое — личное. С момента моего ухода из "Тоттенхэма" мы поддерживаем очень, очень хорошие отношения", — сообщил Почеттино Sky Sports.
18.03.2025 19:00
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Верните его в Челси, уроды!
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