Почеттино вновь говорит о возвращении в "Тоттенхэм"

Главный тренер сборной Соединенных Штатов Маурисио Почеттино вновь озвучил свое желание вернуться в "Тоттенхэм".

Проведя прошлый сезон в "Челси", в сентябре Почеттино возглавил сборную США. Маурисио пока не собирается оставлять свою нынешнюю работу, но при этом не скрывает, что у него осталось незаконченное дело в "Тоттенхэме", с президентом которого Даниэлем Леви он продолжает общаться.



"Слушайте, когда я ушел из клуба, то в одном интервью сказал, что однажды хотел бы вернуться в "Тоттенхэм". Я запомнил это, и это действительно так".



"Сейчас я тренирую сборную США, и я не собираюсь обсуждать свое возвращение, но через пять-шесть лет... У меня в сердце по-прежнему есть это желание однажды вернуться. Мы с Даниэлем посмотрим, подходящий ли для этого момент времени".



"Мы расстались очень по-хорошему. Одно дело — работа, а другое — личное. С момента моего ухода из "Тоттенхэма" мы поддерживаем очень, очень хорошие отношения", — сообщил Почеттино Sky Sports.