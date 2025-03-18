"Ньюкасл" исключает продажу Исака
Президент "Ньюкасла" Ясир Аль-Румайян дал указание руководству своего клуба отклонять любые предложения по нападающему Александеру Исаку грядущим летом.
В минувшее воскресенье Исак записал на свое имя победный для "Ньюкасла" гол в финале Кубка Лиги против "Ливерпуля" (1:2), благодаря чему "сороки" завоевали свой первый за 70 последних лет трофей на внутренней арене.
Среди почетных гостей на "Уэмбли" в воскресенье был и Аль-Румайян, который по совместительству является управляющим Суверенного фонда Саудовской Аравии, владеющего "Ньюкаслом".
Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, Исак является любимым игроком Аль-Румайяна, и Ясир дал ясно понять прочим руководителям "Ньюкасла", что 25-летний швед не продается.
Учитывая твердую позицию своих владельцев, "Ньюкасл" готов блокировать интерес клубов вроде "Арсенала" и "Барселоны" к своему бомбардиру.
Более того, после окончания этого сезона "Ньюкасл" собирается обсудить с Исаком продление его рассчитанного до 2028 года контракта.
18.03.2025 18:00
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