Эриксен готовится к уходу из "Юнайтед"
Полузащитник Кристиан Эриксен подтвердил, что ожидает своего расставания с "Манчестер Юнайтед" в конце сезона.
В этом сезоне Эриксен сыграл 27 матчей за "Юнайтед" во всех соревнования, однако трехлетний контракт Кристиана истекает в конце июня.
"Юнайтед" пока не обращался к Эриксену насчет продления сотрудничества, поэтому 33-летний датчанин готовится паковать чемоданы.
"Я ничего не слышал от клуба, и следовательно я предполагаю, что наше сотрудничество закончится. Так я это трактую".
"Мой контракт истекает этим летом, и я готов к поискам чего-то нового. Мне это подходит. Я пока не решил, где окажусь".
"Я еще не пытался быть свободным агентом, за исключением периода после сердечного приступа, но там была немного другая ситуация".
"Подождем и посмотрим, какие предложения мне поступят. Я не собираюсь принимать никаких поспешных решений, но если поступит правильное предложение, я соглашусь. Но я пока не знаю, что является правильным для меня", — цитирует Эриксена Daily Mail.
18.03.2025 17:00
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Надо напоследок взять какой то трофей. Постараться, хотя бы.
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