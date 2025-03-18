"Арсенал" готовится к переговорам с Сака о новом контракте

"Арсенал" готовится начать переговоры со своим вингером Букайо Сака о новом контракте.

Сейчас Сака приближается к двум заключительным годам по своему действующему контракту, который он заключил в 2022, и "Арсенал" хочет связать будущее своего воспитанника на более длительный срок.



По действующему контракту Сака зарабатывает около 10 миллионов фунтов за сезон, и новую сделку 23-летний игрок сборной Англии может заключить на более выгодных для себя условиях.



BBC ожидает, что в скором времени между "Арсеналом" и Сака начнутся предметные разговоры о продлении сотрудничества, и другие топ-клубы будут внимательно наблюдать за этим процессом.



Своей игрой за "Арсенала" Сака, который в данный момент отсутствует с травмой задней поверхности бедра, заслужил репутацию одного из лучших атакующих игроков в Европе, и еще несколько лет назад ходили слухи об интересе к Букайо со стороны "Манчестер Сити".