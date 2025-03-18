Триппьер: "Мы хотим финишировать в топ-4"

Защитник "Ньюкасла" Киран Триппьер заявил, что его команда не собирается предаваться отпускному настроению и теперь хочет финишировать в топ-4 Премьер-Лиги.

В минувшее воскресенье "Ньюкасл" прервал свою 70-летнюю бестрофейную серию, победив "Ливерпуль" в финале Кубка Лиги (1:2).



Однако после успеха на "Уэмбли" Триппьер поспешил напомнить, что "Ньюкасл" занимает шестое место в Премьер-Лиге и находится всего в одном очке от зоны Лиги Чемпионов. Киран хочет сделать этот сезон еще лучше.



"Я и остальные из лидерской группы не позволим никому потерять голову. Мы насладимся этим моментом, но самое важное — это то, что у нас остается девять матчей, и мы хотим финишировать в топ-4. Ты не хочешь чересчур увлекаться. Впереди финишная прямая, и нам нужно совершить рывок", — цитирует Триппьера The Guardian.