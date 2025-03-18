"Реал" попытается купить Хейсена летом

Испанский "Реал" попытается приобрести защитника "Борнмута" Дина Хейсена грядущим летом.

"Борнмут" только прошлым летом приобрел Хейсена у "Ювентуса" за 15 миллионов фунтов. По ходу сезона Дин утвердился ключевым игроком команды Андони Ираолы.



Своей игрой за "Борнмут" 19-летний Хейсен даже заслужил вызов в сборную Испании, которая в этот международный перерыв дважды сыграет против Голландии в четвертьфинале Лиги Наций.



На фоне таких успехов, утверждает The Sun, "Реал" активизировал свой интерес к Хейсену. Скауты Королевского клуба надеются увидеть дебют Дина за взрослую сборную в этом месяце.



Среди прочих претендентов на Хейсена называется "Манчестер Юнайтед", против которого Дин отметился голом в декабре.