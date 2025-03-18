"Реал" попытается купить Хейсена летом

Дин Хейсен Испанский "Реал" попытается приобрести защитника "Борнмута" Дина Хейсена грядущим летом.

"Борнмут" только прошлым летом приобрел Хейсена у "Ювентуса" за 15 миллионов фунтов. По ходу сезона Дин утвердился ключевым игроком команды Андони Ираолы.

Своей игрой за "Борнмут" 19-летний Хейсен даже заслужил вызов в сборную Испании, которая в этот международный перерыв дважды сыграет против Голландии в четвертьфинале Лиги Наций.

На фоне таких успехов, утверждает The Sun, "Реал" активизировал свой интерес к Хейсену. Скауты Королевского клуба надеются увидеть дебют Дина за взрослую сборную в этом месяце.

Среди прочих претендентов на Хейсена называется "Манчестер Юнайтед", против которого Дин отметился голом в декабре.


Метки Борнмут, Реал, Хейсен

Автор mihajlo   

Дата 18.03.2025 14:00

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  1. hust 18.03.2025 15:19 # hust
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  2. halamadrid94 18.03.2025 14:25 # halamadrid94
    Борнмут попросит за него минимум 50. Тогда уж лучше добавить сверху и купить сразу Салиба. Благо , он в этом сезоне , наверное , понял , что нужно уходить.

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