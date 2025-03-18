"Реал" попытается купить Хейсена летом
Испанский "Реал" попытается приобрести защитника "Борнмута" Дина Хейсена грядущим летом.
"Борнмут" только прошлым летом приобрел Хейсена у "Ювентуса" за 15 миллионов фунтов. По ходу сезона Дин утвердился ключевым игроком команды Андони Ираолы.
Своей игрой за "Борнмут" 19-летний Хейсен даже заслужил вызов в сборную Испании, которая в этот международный перерыв дважды сыграет против Голландии в четвертьфинале Лиги Наций.
На фоне таких успехов, утверждает The Sun, "Реал" активизировал свой интерес к Хейсену. Скауты Королевского клуба надеются увидеть дебют Дина за взрослую сборную в этом месяце.
Среди прочих претендентов на Хейсена называется "Манчестер Юнайтед", против которого Дин отметился голом в декабре.
18.03.2025 14:00
Просмотров: 319
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Вброс агента
(ответить)
Борнмут попросит за него минимум 50. Тогда уж лучше добавить сверху и купить сразу Салиба. Благо , он в этом сезоне , наверное , понял , что нужно уходить.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий